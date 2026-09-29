El gobierno analiza eliminar las líneas de colectivos 136 y 163 en la Zona Oeste

La Secretaría de Transporte de la Nación puso en marcha un proceso participativo para analizar la eliminación de las líneas de colectivos 136 y 163, operadas por la empresa Sargento Cabral S.A.T., firma vinculada al Grupo Metropol. La solicitud fue realizada por la propia compañía, que argumentó una caída en la cantidad de pasajeros y la superposición de sus trayectos con otros medios de transporte.

El impacto del recorrido en los municipios locales

La posible desaparición de la línea 136 genera especial atención en el conurbano, ya que atraviesa los municipios de Ituzaingó, Merlo, Morón, Tres de Febrero y Marcos Paz, extendiéndose además hasta Las Heras y Navarro. Cerca del 74% de sus viajes se realizan íntegramente dentro de la Provincia de Buenos Aires, siendo en distintos barrios la única alternativa para acceder a las estaciones del Ferrocarril Sarmiento.

El relevamiento estatal también detectó irregularidades en el servicio actual, entre ellas desvíos no autorizados, una flota inferior al mínimo establecido y la falta del servicio expreso autorizado. Respecto de la línea 163, el informe oficial cuestionó la postura de la empresa sobre un desplome sostenido del 30% en los usuarios y registró prestaciones no autorizadas hacia José C. Paz.

Instancia de evaluación

Por el momento, ninguna de las dos líneas fue dada de baja. El trámite se encuentra en una instancia participativa a la espera de una definición administrativa. De concretarse el cese, los recorridos serían cubiertos por otras líneas de la zona y por el tren, considerándose además una posible extensión de la línea 153 entre Ituzaingó y Merlo.