Obras de bacheo en Ituzaingó: cortan José M. Paz por 15 días y modifican el recorrido de colectivos

El Municipio de Ituzaingó informó que, por obras de fresado y bacheo, la calle José M. Paz entre Zanni y Colectora permanecerá cerrada al tránsito por un período aproximado de 15 días.



Estas tareas forman parte del Plan Integral de Bacheo impulsado por el Gobierno Municipal, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad entre los distintos barrios del distrito y garantizar la seguridad vial.

Modificaciones en el colectivo Línea 216

A raíz de las obras, las unidades de la Línea 216 tendrán los siguientes desvíos:



– A Castelar: se desvía por Colectora Sur, dobla en Peredo y retoma José M. Paz.



– A Martín Fierro: se desvía por Zanni, Brandsen, Pringles, Corro, Cosquín y retoma Colectora Sur.



Para más información, los vecinos puede comunicarse con la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente por correo electrónico a sec.planificacionituzaingo@gmail.com o al teléfono 5068-9320, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.