Morón: Hoy se inaugurará la nueva Plaza Malvinas Argentinas

Este miércoles 30 de septiembre a las 16, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de un nuevo espacio verde en el distrito: Se trata de la Plaza Malvinas Argentinas, el punto de encuentro que será inaugurado en el Corredor Stevenson de Morón Sur.





El renovado espacio público y recreativo estará destinado al disfrute de los niños, niñas, jóvenes y familias de la localidad, que podrán acercarse durante esta tarde para celebrar la apertura oficial de la plaza en una jornada comunitaria.





La flamante Plaza Malvinas Argentinas está ubicada en el Corredor Stevenson, entre las calles Australia y Rumania, un punto estratégico del encuentro barrial. Además, contará con mobiliario urbano de vanguardia y nuevos juegos para las infancias.





Asimismo, según informaron desde el gobierno local, la obra de la creación de la Plaza Malvinas Argentinas fue ejecutada de manera articulada por el Municipio de Morón, en conjunto con la Fundación Banco Provincia y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.





Dentro del trabajo realizado, la obra contempló una intervención integral del suelo, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y moderno y que permita la incorporación, entre otros elementos, de un área de juegos infantiles de última generación, incluyendo toboganes de plásticos y túneles interactivos, posicionados sobre plataformas seguras.





La creación de la Plaza Malvinas Argentinas es un proyecto que se acopla a las obras realizadas en el Corredor Stevenson, orientadas a consolidar senderos aeróbicos, parquización con especies nativas, instalación de bancos y mesas para el descanso de los vecinos y las vecinas, e iluminación LED de alta potencia para una mayor seguridad en las noches.





La cita para disfrutar de la inauguración de la Plaza Malvinas Argentinas es este miércoles 30 de septiembre a las 16 en el Corredor Stevenson (Australia y Rumania, Morón Sur).