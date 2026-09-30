Habrá un Fan Fest para la despedida de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó una jornada plagada de música, entretenimiento, sorteos y sorpresas.



El próximo martes 6 de octubre, el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA será sede del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, una experiencia integral pensada para acompañar y celebrar junto a los hinchas una jornada especial de la Selección Argentina y la despedida de su capitán, Lionel Messi.



A partir de las 12 hasta las 00 horas, los fanáticos podrán disfrutar de una propuesta que combinará música, entretenimiento, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.



El momento central de la jornada será la transmisión en vivo del partido Argentina vs. Benín, que podrá seguirse en una pantalla gigante de última tecnología instalada especialmente para el evento.



Por otra parte, la programación musical tendrá como protagonistas a Kapanga, que se presentará a las 18.30, y La T y La M, cuyo show comenzará a las 19.30.



Además, habrá DJs en vivo durante la jornada y distintas intervenciones artísticas y de entretenimiento.



La conducción y animación de la previa estará a cargo de Sergio “Goyco” Goycochea, quien interactuará con el público y protagonizará la experiencia “Penales con Goyco”, junto con juegos y desafíos para los asistentes.



El Fan Fest tendrá la participación de marcas y sponsors, entre ellas Coca-Cola, Lay’s, McCain y Speed, que desarrollarán distintas activaciones, juegos y propuestas para el público, con premios y regalos.



Como parte de la experiencia, los asistentes podrán acceder a un photo opportunity con las principales copas conquistadas por la Selección Argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, además de distintos espacios especialmente diseñados para generar contenidos y recuerdos de la jornada.



Entre las propuestas habrá corpóreos e inflables gigantes, incluyendo representaciones vinculadas al número 10, la Copa del Mundo y la pelota del Mundial 2026.

También se instalarán livings temáticos con sillones y mesas LED, pensados para disfrutar cómodamente de las distintas actividades y de la transmisión.



La propuesta gastronómica estará concentrada en una Food Zone, con diferentes alternativas para acompañar la jornada.



Otro de los atractivos será la participación de Speed junto a los integrantes de “Párense de Manos”, quienes desarrollarán una transmisión en vivo desde el predio, junto con otros invitados y referentes del mundo del streaming y el entretenimiento.



El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” propone así mucho más que una pantalla para ver un partido: será un punto de encuentro para compartir la pasión por la Selección, disfrutar de música y entretenimiento y vivir una jornada especialmente dedicada a celebrar una historia que ya forma parte de la identidad del fútbol argentino.



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