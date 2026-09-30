Merlo: asaltaron a un grupo de chamamé y le robaron sus equipos de trabajo

Cuatro integrantes del grupo de chamamé La Nueva Generación fueron asaltados a mano armada durante la madrugada de este domingo en Merlo cuando regresaban de un compromiso musical en José C. Paz. Tres delincuentes los interceptaron al llegar a la casa de uno de los músicos, los obligaron a tirarse al piso y escaparon con el auto y todos los instrumentos y equipos que transportaban.



El hecho se registró alrededor de las 5:40 de la mañana en la intersección de la calle 25 de Mayo y Bebedero. Cuatro de los cinco integrantes de la formación musical, identificados como Damián, Aarón, Leo y Marcos, llegaron a bordo de un automóvil al domicilio de uno de sus compañeros.



En el momento en que se disponían a estacionar y descendían del rodado, fueron interceptados por tres delincuentes armados que los amenazaron y los tiraron al piso.



Los asaltantes les sustrajeron sus pertenencias personales, teléfonos celulares (un Samsung A03, un iPhone 12 Pro dorado y un Redmi Note 15 Pro gris) y las llaves del vehículo.



Posteriormente, los delincuentes escaparon a bordo del automóvil de las víctimas, un Citroën C4 Lounge patente AB 095 UL, en cuyo interior se encontraba la totalidad de las herramientas de trabajo y equipos de sonido del conjunto musical con rumbo hacia Ituzaingó y Morón.



Entre los elementos robados figuran un acordeón Hohner Club BF, un bandoneón marca AA con dos micrófonos AKG de cuello de ganso y fuente, una guitarra Takamine, un bajo Ibanez SR505, una consola Mackie 16FX, micrófonos Behringer y un sistema inalámbrico de monitoreo Takstar, además de diversos cables de conexión.



Los músicos, que habían comenzado con el proyecto a mediados de año, expresaron su profunda preocupación debido a los compromisos artísticos que tienen programados para el mes de octubre.

Desde la banda solicitan la colaboración de la comunidad y piden estar atentos ante posibles ventas irregulares en redes sociales o plataformas de comercio electrónico. Para aportar cualquier información útil, habilitaron el número de contacto 1134127282, difundieron sus redes sociales oficiales en Instagram como @la_nueva_generacion.oficial.