Morón: el lunes 5 de octubre será feriado para la administración municipal
Juan Esteban Calderón
El Municipio de Morón dispuso una jornada no laborable para la administración pública y optativa para comercios e industrias por el aniversario del distrito.
El próximo lunes 5 de octubre será día no laborable para la Administración Pública Municipal de Morón, mientras que para la industria, el comercio y las demás actividades del distrito se fijó un feriado optativo. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1928/2026, firmado el 23 de septiembre.
La festividad está vinculada al Día de Nuestra Señora del Buen Viaje, patrona del partido, como así también al aniversario de la fundación de Morón y su declaración como ciudad. A su vez, la norma declara inhábil dicha jornada para efectos legales y procesales, manteniendo la validez de aquellos actos que resulten impostergables.
Alcance y antecedentes de la medida
El decreto toma como antecedente al Decreto N° 1450/88, el cual había fijado históricamente el 5 de octubre de cada año como día no laborable para las dependencias municipales.
El documento oficial lleva la firma del intendente Lucas Ghi, del secretario de Economía y Finanzas Guido Napolitano y de la secretaria de Jefatura de Gabinete Estefanía Franco, e incluye la orden de publicación en el Boletín Municipal.