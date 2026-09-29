Música Electrónica el jueves en la Plaza principal de Morón

El reconocido DJ y productor israelí Guy Mantzur se presentará el próximo jueves 1 de octubre de 2026 en un evento sin precedentes al aire libre en la Plaza San Martín, justo frente al Palacio Municipal de Morón. La jornada, que se extenderá desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, ofrecerá acceso totalmente gratuito mediante inscripción previa. Con el objetivo de agradecer el constante apoyo del público local, la propuesta fusionará la música electrónica de vanguardia con el patrimonio arquitectónico urbano en un formato apto para todas las edades.



El evento contará también con la participación especial de Figueras y es el resultado de una articulación estratégica entre el Municipio de Morón y las productoras de eventos Reason y Somos Produce.

Un agradecimiento al público argentino

La relación de los DJs internacionales de progressive house con el público de Argentina es un fenómeno reconocido a nivel global. Guy Mantzur no es la excepción. Sus visitas anteriores han consolidado una base de seguidores que agotan las entradas en cuestión de horas. Este evento pop-up nace, de acuerdo con los organizadores, como un gesto genuino de retribución hacia esa pasión incondicional.



«El público argentino tiene una energía que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Sentí que era el momento de salir de los clubes tradicionales y ofrecer un encuentro al aire libre, donde todos puedan acercarse y compartir la música sin barreras», expresó Guy Mantzur en un reciente comunicado oficial emitido por la productora Reason.



Este tipo de formato pop-up —presentaciones especiales e itinerantes fuera del circuito habitual de discotecas— está redefiniendo la manera en que se consume la música electrónica en América Latina, acercando expresiones culturales internacionales a los distintos barrios y descentralizando la oferta de entretenimiento.

El espacio público como escenario de vanguardia

La elección de la Plaza San Martín no es casual. Emplazada frente al Palacio Municipal de Morón, la locación ofrece una acústica natural y un marco visual donde la arquitectura histórica contrastará con las pantallas LED y el sistema de sonido de última generación.



El Municipio de Morón ha impulsado en los últimos años políticas de democratización cultural, habilitando espacios públicos para expresiones artísticas contemporáneas. Sobre este punto, desde la Secretaría de Cultura local señalaron: «Transformar el centro cívico en una pista de baile abierta y segura es una forma de apropiarnos del espacio público y fomentar el turismo cultural en nuestro distrito. Es un hito para la zona oeste del Gran Buenos Aires».



Al ser un evento sin restricción de edad, la propuesta invita no solo a los habitués de la escena electrónica, sino también a vecinos, familias y curiosos que deseen experimentar de primera mano una producción de estándar internacional a escasos metros de sus hogares.

La antesala del show principal

La presentación en la Plaza San Martín funcionará como un preludio inmejorable para el evento central que Guy Mantzur protagonizará el fin de semana. El viernes 2 de octubre, apenas 24 horas después de su paso por Morón, el DJ israelí se presentará en el reconocido club Espacio CHN.



A diferencia del formato pop-up gratuito, la fecha en Espacio CHN consistirá en un extended set (un formato de larga duración que permite al artista desarrollar un viaje musical más profundo y complejo), y contará con el warm up (la presentación de apertura) a cargo del talentoso artista local Pablo Appe. Aquellos fanáticos que asistan al evento del jueves tendrán una muestra de la narrativa sonora que Mantzur desplegará en su totalidad la noche del viernes.





Medidas de seguridad y logística urbana

Para asegurar el desarrollo pacífico de la jornada, el Municipio de Morón desplegará un operativo de prevención que incluirá cortes de calles programados en el perímetro del Palacio Municipal, postas de hidratación gratuita, y la presencia de personal del SAME, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.



«El éxito de estos eventos masivos radica en la planificación y en la responsabilidad del público. Contamos con cifras de eventos previos similares donde los incidentes fueron nulos (0%), lo que demuestra que la cultura electrónica ha madurado enormemente en Argentina», detalló el equipo de logística de Somos Produce.

¿Cómo obtener tu entrada gratuita? Dado el límite de aforo, el código QR de acceso es personal e intransferible. Para obtener el tuyo, debes completar el formulario oficial provisto por las productoras: 👉 [Haz clic aquí para completar el formulario de inscripción y asegurar tu lugar en la Plaza San Martín]



La música electrónica continúa rompiendo paradigmas en Argentina. El jueves 1 de octubre, las luces del Palacio Municipal de Morón se encenderán al ritmo del progressive house, demostrando una vez más que la cultura es un puente que encuentra en el espacio público su escenario más valioso y representativo.