Morón Morón: como será el cronograma de tránsito por la 52º Peregrinación Juvenil a Luján Juan Esteban Calderón 29 de sep. de 2026 • 1 min de lectura Se dio a conocer el esquema de circulación vehicular y tránsito previsto en el marco de la 52º Peregrinación Juvenil a Luján. COMPARTIR ESTA NOTICIA Se dio a conocer el cronograma de tránsito y circulación dispuesto para el desarrollo de la 52º Peregrinación Juvenil a Luján.Esquema de circulaciónEl operativo prevé pautas de tránsito e interrupciones en la circulación con motivo del avance de la caminata hacia el santuario de Luján.La medida busca ordenar el flujo vehicular y resguardar la seguridad de los asistentes durante la jornada . Artículo Relacionado Cae un sospechoso de Morón tras intentar descartar una mochila con tres kilos de marihuana en CABA Intentó arrojar la droga al ser interceptado en un control. El operativo derivó en allanamientos y el secuestro de casi 20 kilos de cannabis.