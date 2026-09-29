Morón: como será el cronograma de tránsito por la 52º Peregrinación Juvenil a Luján

Se dio a conocer el cronograma de tránsito y circulación dispuesto para el desarrollo de la 52º Peregrinación Juvenil a Luján.

Esquema de circulación

El operativo prevé pautas de tránsito e interrupciones en la circulación con motivo del avance de la caminata hacia el santuario de Luján.



La medida busca ordenar el flujo vehicular y resguardar la seguridad de los asistentes durante la jornada

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