Peregrinación a Luján: cómo será la circulación y las paradas de colectivos en Ituzaingó

Con motivo de la 52° Peregrinación a Luján prevista para el sábado 3 de octubre, la circulación vehicular y el transporte público sufrirán modificaciones en Ituzaingó. Según informó el Municipio de Ituzaingó, durante toda la jornada la Av. Néstor Kirchner permanecerá totalmente cerrada al tránsito.



Para cruzar de norte a sur o viceversa, se habilitaron los siguientes pasos: el paso a nivel Blas Parera / Santa Rosa (sentido sur a norte), el paso a nivel Juncal (norte a sur), el túnel de Av. Ratti (ambos sentidos), el puente modular Martín Rodríguez / Niceto Vega (norte a sur) y el puente modular Cuyo (sur a norte).

Cambios en colectivos y taxis

El transporte público también cambiará sus puntos habituales de ascenso y descenso de pasajeros. Las líneas 238 (ida a Morón), 153 (ida a Liniers) y 236 (vuelta a Morón) operarán en 24 de Octubre y Mariano Acosta. En tanto, las líneas 236 (ida a Distrito Militar), 321 (ida a Liniers), 238 (vuelta a Padua) y 153 (vuelta a Libertad) tendrán parada en Olivera y Mariano Acosta.



Por otro lado, la línea 321 (vuelta a Barrionuevo), la 504 (vuelta a Udaondo), la 336 (ida a Morón) y la 392 (ida a Morón) realizarán ascenso y descenso en Rondeau y 24 de Octubre. En esa misma esquina funcionará provisoriamante la parada de taxis de Ituzaingó Sur.



En tanto, la línea 504 (ida a Udaondo) atenderá en Los Pozos y 24 de Octubre, mientras que la 336 (vuelta a Güemes) y la 392 (vuelta a Paso del Rey) lo harán en Gelpi y Mariano Acosta.



Durante todo el día estará presente personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para coordinar la circulación. Asimismo, la Comuna dispondrá sobre la Av. Néstor Kirchner puestos de hidratación, alimentación, salud, sanitarios y asistencia a los feligreses.