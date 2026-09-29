Se viene la tercera edición de la Innovatech Expo en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó anunció la realización de la tercera edición de la Innovatech Expo, la feria de Ciencia, Innovación y Tecnología de la región. El encuentro se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, desde las 9, en el Palacio D’Or, ubicado en Martín Fierro 3651.



La propuesta reunirá a pymes, empresas tecnológicas, universidades y escuelas técnicas. La apertura contará con la presencia del intendente Pablo Descalzo, quien encabezará la recorrida por los stands de desarrollos productivos y académicos.

Vinculación entre educación y producción

La expo funcionará como un espacio de intercambio socioproductivo sin jurados ni competencias. Entre los participantes estarán la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y la UTN, que expondrán soluciones tecnológicas aplicadas a la industria local.



Por el lado de las escuelas secundarias, participarán la Secundaria Técnica N°1 «República del Paraguay» y la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº2 «Albert Einstein», con proyectos de robótica, automatización y energías renovables. En ediciones anteriores también se presentaron desarrollos como el vehículo de Sero Electric y la plataforma municipal Mi Ituzaingó Digital.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 5068-9339 o escribir al correo electrónico sec.innovacionytecnologia@miituzaingo.gob.ar.