La UNAHUR dio inicio a los ensayos de siembra en su campo experimental

Durante los últimos días, comenzaron los primeros ensayos de siembra de cereales y leguminosas en el campo experimental que se encuentra dentro de la Unidad Integrada INTA-UNAHUR. Esta iniciativa se lleva a cabo bajo un estricto enfoque agroecológico y busca potenciar saberes de la comunidad universitaria.



Tanto docentes como estudiantes tendrán la inmejorable oportunidad de realizar ensayos y diversas actividades de formación práctica en este nuevo espacio. Estas tareas de campo se enmarcan en las distintas materias correspondientes a las carreras agrarias que dicta el Instituto de Biotecnología de la UNAHUR.



Entre las acciones planificadas a futuro se destacan la cosecha, la toma de muestras y la observación detallada del manejo de los cultivos. Las especies elegidas para esta primera etapa de intenso trabajo incluyen avena, vicia, arveja, cebada forrajera y cebada cervecera. Además, los directivos de la casa de altos estudios confirmaron que se llevarán adelante distintos ensayos en vinculación directa con el sector productivo local.





"Están comenzando los ensayos de siembra de cereales y leguminosas para la formación práctica de nuestras y nuestros estudiantes", afirmó con entusiasmo Clara Cerrotta, directora de las carreras agrarias de la UNAHUR. La funcionaria universitaria remarcó también la vital importancia del trabajo articulado con otros organismos: "la colaboración con el INTA hace que podamos disponer de maquinaria adecuada para cada labor con asesoramiento". A partir de ahora, el proyecto estipula disponer de parcelas específicas donde los alumnos podrán efectuar sus prácticas y ensayos junto al cuerpo docente.



El impacto de este campo experimental trascenderá la simple siembra para adentrarse profundamente en la investigación científica y técnica de los diferentes cultivos. En este sentido, Cerrotta también se refirió a los múltiples aspectos de la formación universitaria que podrán ser atendidos en la práctica: "en el marco de materias de sanidad vegetal podremos observar qué les pasa a estos cultivos después de su emergencia". Asimismo, el abordaje pedagógico se extenderá a otros campos fundamentales para el desarrollo profesional y analítico de los futuros egresados en ciencias agrarias. "En el marco de las materias productivas podremos analizar cómo es su desarrollo fenológico y pensar que variables alteran el rendimiento agrícola", concluyó.