Casas prefabricadas en el Conurbano Oeste: permisos, costos y exigencias municipio por municipio

Instalar una vivienda prefabricada en los municipios del Conurbano requiere conocer los permisos, costos y trámites exigidos localmente antes de comenzar. La mayoría de los distritos considera a estas estructuras como viviendas tradicionales de construcción en seco, por lo que deben cumplir con los mismos requisitos de seguridad y habitabilidad que una obra húmeda.

Requisitos y normas en la Zona Oeste

En municipios como Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, las casas prefabricadas están habilitadas siempre que se presenten los planos y la memoria técnica. El trámite exige abonar el derecho de construcción, presentar documentación firmada por un profesional matriculado y aprobar la inspección de la platea antes del montaje, además de cumplir los indicadores urbanísticos de FOT, FOS, retiros y altura.



En tanto, en La Matanza la habilitación puede requerir instancias adicionales, como certificados de aptitud estructural. Por su parte, en Moreno y Merlo los costos de las tasas resultan más accesibles, aunque los tiempos administrativos pueden ser más largos.

Costos y trabas frecuentes

El derecho de construcción suele representar entre el 1% y el 3% del valor de la obra declarada. A esto se suman los honorarios del profesional actuante y las tasas administrativas.



Entre las principales dificultades se destacan las exigencias de aislación térmica o espesores mínimos de paneles que algunos modelos económicos no alcanzan, así como la falta de documentación técnica entregada por las empresas constructoras.

A pesar de estas diferencias, la tendencia general es de apertura. La mayoría de los municipios del conurbano reconoce a las casas prefabricadas como una solución válida y segura, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos. La clave para evitar problemas es consultar la normativa del municipio antes de comprar, verificar que la empresa entregue planos y memoria técnica y contemplar los costos de permisos y platea dentro del presupuesto total.