El municipio de Ituzaingó anunció que ya está disponible el bicicletero municipal

En una noticia que marca un firme paso adelante para la movilidad sustentable y que ya resuena con entusiasmo entre los vecinos de nuestra ciudad, el municipio de Ituzaingó anunció que ya está disponible el nuevo bicicletero municipal. A través de un comunicado emitido en las últimas horas mediante las redes sociales oficiales de la intendencia, se confirmó la habilitación de este espacio pensado especialmente para cientos de vecinos que eligen pedalear a diario ya sea para dirigirse a sus puestos de trabajo, a sus estudio o para disfrutar del aire libre.





El bicicletero se encuentra ubicado en la intersección de las calles General Manuel Belgrano y General Las Heras, a tan solo unos metros de la estación de tren de la línea Sarmiento. Para garantizar que este servicio cubra las necesidades de la mayor cantidad de vecinos posible, el recinto estará abierto de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

En cuanto a los requisitos para poder utilizar estas nuevas instalaciones, desde el municipio han establecido algunas pautas. De acuerdo a la información brindada, los usuarios deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato original. Además, será indispensable facilitar un número de teléfono celular de contacto. Por último, cabe destacar que cada ciclista deberá llevar consigo y colocar su propio candado para asegurar la bicicleta dentro del perímetro.





Asimismo, la iniciativa también contempla a los más jóvenes. Aquellos vecinos que tengan entre 12 y 17 años de edad están habilitados para hacer uso del bicicletero, aunque con una condición ineludible: en estos casos, el registro de la bicicleta deberá estar asociado directamente al de un adulto responsable. Sin dudas, esta medida busca consolidar una ciudad más amigable con el medio ambiente y que priorice la vida sana al aire libre.