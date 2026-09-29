El Tren Sarmiento circula con demoras de 15 minutos por un pasajero descompensado

La mañana lluviosa de este martes 29 de septiembre se complicó para los usuarios del Tren Sarmiento. Según informó la empresa estatal Trenes Argentinos, el servicio que une Moreno con Once presenta complicaciones y demoras en su recorrido habitual.

Demoras en el ramal Moreno - Once

En concreto, desde el organismo indicaron que el tren ""circula con demoras de 15 minutos aproximadamente por pasajero descompensado en Caballito"". Por el momento, la empresa no comunicó cuándo se normalizará la frecuencia del servicio.



En tanto, el resto de las líneas ferroviarias, tales como el Tren San Martín, el Tren Belgrano Sur, el Tren Mitre, el Tren Roca y el Tren Urquiza, operan con sus cronogramas habituales.