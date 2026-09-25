Un hombre murió arrollado por un tren en Morón: se acostó en las vías

Un hombre que todavía no fue identificado falleció tras acostarse sobre las vías del tren a la altura de la barrera de la calle Belgrano, en pleno centro de Morón. El trágico hecho ocurrió a las 0.30 de hoy y, cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, la persona ya se encontraba sin vida.



Según se informó la policía, la formación ferroviaria —un tren diésel del servicio Mercedes-Moreno que ya había finalizado su recorrido diario y se dirigía al taller de Haedo— circulaba en sentido a Once cuando el motorman advirtió la acción, aunque no pudo hacer nada para evitar el impacto.

Investigación y asistencia

El hombre llevaba consigo una billetera pero no poseía DNI, y hasta el momento nadie presentó una denuncia por paradero. Por este motivo, el Juzgado Federal N° 3 de Morón dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para realizar la identificación de rigor y determinar la causa de la muerte.



Frente a este tipo de acontecimientos, se recuerda que en la Provincia de Buenos Aires funciona una línea gratuita de asistencia directa al suicida: el 0800-222-5462, disponible las 24 horas todos los días.