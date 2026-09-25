Condenaron a 27 miembros del Templo Filadelfia, la falsa secta que operaba en San Justo

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a penas de hasta 24 años de prisión a 27 integrantes de la falsa congregación religiosa Templo Filadelfia, la cual mantuvo su sede central en San Justo, partido de La Matanza. La Justicia determinó que la organización sometió a decenas de personas a explotación laboral y reducción a la servidumbre durante casi 50 años, y fijó reparaciones económicas por más de 2170 millones de pesos para 27 víctimas.



La condena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, de 81 años, considerada jefa de la asociación ilícita y coautora de trata de personas agravada. La causa judicial fue instruida en la zona por la Fiscalía Federal N°1 de Morón, bajo la titularidad del fiscal Sebastián Basso, con la intervención de Santiago Marquevich y el apoyo de la Protex y la Dovic.

Control absoluto y decomiso de bienes

Durante el debate oral, el fiscal general Alberto Gentili expuso los mecanismos de aislamiento y sometimiento impuestos por la red criminal: ""En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida"".



Finalmente, los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli ordenaron el decomiso de 46 inmuebles en distintas provincias del país, 12 vehículos y dinero secuestrado, además de la subasta de otros 15 automotores incautados durante la investigación.