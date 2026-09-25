Gran Peña en Morón: Este fin de semana se realizará el evento de la Escuela Taller de Artes y Artesanías Folklóricas

Este sábado 26 de septiembre a las 19, Morón será la sede de un encuentro de baile, música y gastronomía que busca fomentar los lazos comunitarios y la puesta en valor de las tradiciones argentinas.





Se trata de la Gran Peña de la Escuela Taller de Artes y Artesanías Folklóricas (ETAArF), uno de los emblemas culturales de Morón que, desde hace más de cuarenta años, trabaja para mantener vivo el legado folklórico en el distrito.





Perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura del Municipio de Morón, el espacio fue fundado por los hermanos Bernardo y Nora Di Vruno en abril de 1984. En la escuela moronense, que es modelo a nivel país, se recuperan y se ponen en valor la Música Etnofolklórica y el Arte Textil de América.





Con una amplia trayectoria que apuesta al mantenimiento, preservación y cuidado de la identidad latinoamericana y su patrimonio cultural, la Escuela-Taller de Artes y Artesanías Folclóricas de Morón se presenta como una propuesta de aprendizaje para todas las edades y de manera gratuita.





En esta ocasión, la propuesta cultural moronense será la anfitriona en un evento que tendrá lugar en su sede, ubicada en Caseros al 555 (Haedo) y que contará con la presentación en vivo de una orquesta criolla, los Sikuris ETAArF-Ebary, A Remo, Kusi Folk, Juanita Andreu, Entrecuerdas, La Folclórica Moronense, Musiqueando Caminos, Inti Sonckoy y muchos artistas más.





Además del baile y la música, el evento contará con distintas opciones de comidas para que grandes y chicos puedan disfrutar de un fin de semana en familia.





La cita es este sábado 26 de septiembre a las 19 en la Escuela Taller de Artes y Artesanías Folklóricas (ETAArF) ubicada en Caseros 555, Haedo.