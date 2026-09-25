La peleadora de Hurlingham Ailín Pérez va por un triunfo clave en la UFC ante Norma Dumont

La luchadora oriunda de Hurlingham, Ailín Pérez, conocida como Fiona, afrontará este sábado un combate determinante en su carrera dentro de la UFC. La representante de la Zona Oeste se medirá ante la brasileña Norma Dumont en el Meta Apex de Enterprise, Nevada, en el marco del evento UFC Vegas 121.



La deportista de 31 años llega al cruce con un récord de 13 victorias y 2 derrotas, sosteniendo una racha de seis triunfos consecutivos en la organización. Su última presentación fue el 28 de febrero en Ciudad de México, donde venció por decisión unánime a Macy Chiasson en UFC Fight Night 268, resultado que la instaló en el séptimo lugar del ranking oficial de peso gallo.

En busca de una oportunidad por el título mundial

Pérez, quien además es madre de un niño de ocho años, busca consolidar su camino hacia la pelea por el cinturón. En la previa del duelo, la peleadora analizó el choque en diálogo con DSports: ""Yo soy la número uno conteniente del título. No necesito ganarle a Norma para mostrarle a todos que soy la uno por el hecho de que le gané a la uno, ¿no? Entonces, vine a Las Vegas a hacer un trámite, que es ganar a la brasilera para poder tener una oportunidad titular sin importarme cómo quede en el ranking. Eso no me importa"".



Respecto a la definición de la pelea, la atleta anticipó: ""La voy a noquear con una patada a la cabeza. Lo practiqué y así va a ser"". Asimismo, en declaraciones anteriores brindadas a Sportscenter, había expresado: ""Me considero la Messi de la UFC, siendo la única mujer con mayor racha activa en la actualidad, con récord de derribos, récord a ras de lona y soy historia"".



El choque formará parte de la cartelera preliminar del evento y se transmitirá a través de Paramount+.