24 de sep. de 2026
Morón

Avanzan las obras para llevar agua potable al Barrio San Francisco

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El Municipio, en un trabajo conjunto con la empresa AySA, avanza en la ejecución de las obras para garantizar la provisión de agua potable a los vecinos del Barrio San Francisco.

Avanzan las obras para llevar agua potable al Barrio San Francisco
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El Municipio, en un trabajo conjunto con la empresa AySA, avanza en la provisión de agua potable para los vecinos del Barrio San Francisco.

Obras de agua potable en marcha

Los trabajos conjuntos apuntan a expandir la red de agua corriente y garantizar un servicio esencial para la comunidad de la zona. De esta manera, se busca mejorar la infraestructura sanitaria y la calidad de vida en el barrio.

Foto: gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com
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