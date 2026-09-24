Avanzan las obras para llevar agua potable al Barrio San Francisco

El Municipio, en un trabajo conjunto con la empresa AySA, avanza en la provisión de agua potable para los vecinos del Barrio San Francisco.

Obras de agua potable en marcha

Los trabajos conjuntos apuntan a expandir la red de agua corriente y garantizar un servicio esencial para la comunidad de la zona. De esta manera, se busca mejorar la infraestructura sanitaria y la calidad de vida en el barrio.