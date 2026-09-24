24 de sep. de 2026

Moreno abre la inscripción a los Cursos de Formación para el Trabajo

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El Municipio de Moreno abre la inscripción online para sus Cursos de Formación para el Trabajo. Serán capacitaciones gratuitas en distintos oficios durante octubre y noviembre.

Moreno abre la inscripción a los Cursos de Formación para el Trabajo
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El Municipio de Moreno abrirá del 26 al 29 de septiembre la inscripción para sus Cursos de Formación para el Trabajo, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas mayores de 16 años. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas para el desarrollo laboral y productivo. Las capacitaciones se dictarán durante los meses de octubre y noviembre en distintas sedes municipales del distrito.

Sedes y capacitaciones disponibles

En la Escuela de Formación Técnico Laboral (ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro), se ofrecerán cursos de producciones agroalimentarias, construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas, y tecnologías de la información y la comunicación.

En el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria” (México 646, Moreno Norte), habrá talleres de construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas, tecnologías de la información y la comunicación, y textil.

Por su parte, en el Centro Cultural “Poyi Cárdenas” (Carlos Tejedor 4975, Cuartel V), el Centro Cultural “Bartolina Sisa” (Washington 4423, Francisco Álvarez) y el SUM Barrio Manantiales (esquina Tierra del Fuego y Padre Fahy, Moreno Sur), se brindarán capacitaciones en producción agroalimentaria, cuidados y estética.

Inscripción y contacto

Las personas interesadas deben realizar el trámite de manera online a través de la página capacitacionesimdel.moreno.gob.ar. Para consultas, está disponible el correo infocapacitacion@moreno.gov.ar y la línea de WhatsApp 2374 102513.

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