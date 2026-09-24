Moreno abre la inscripción a los Cursos de Formación para el Trabajo

El Municipio de Moreno abrirá del 26 al 29 de septiembre la inscripción para sus Cursos de Formación para el Trabajo, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas mayores de 16 años. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas para el desarrollo laboral y productivo. Las capacitaciones se dictarán durante los meses de octubre y noviembre en distintas sedes municipales del distrito.

Sedes y capacitaciones disponibles

En la Escuela de Formación Técnico Laboral (ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro), se ofrecerán cursos de producciones agroalimentarias, construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas, y tecnologías de la información y la comunicación.



En el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria” (México 646, Moreno Norte), habrá talleres de construcción, mundo del trabajo, industrias culturales y creativas, tecnologías de la información y la comunicación, y textil.



Por su parte, en el Centro Cultural “Poyi Cárdenas” (Carlos Tejedor 4975, Cuartel V), el Centro Cultural “Bartolina Sisa” (Washington 4423, Francisco Álvarez) y el SUM Barrio Manantiales (esquina Tierra del Fuego y Padre Fahy, Moreno Sur), se brindarán capacitaciones en producción agroalimentaria, cuidados y estética.

Las personas interesadas deben realizar el trámite de manera online a través de la página capacitacionesimdel.moreno.gob.ar. Para consultas, está disponible el correo infocapacitacion@moreno.gov.ar y la línea de WhatsApp 2374 102513.