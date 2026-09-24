Otro robo de matafuegos en Moreno: quedó filmado robando en el ISFT N°179

Un nuevo hecho delictivo afectó a la comunidad educativa de Moreno, luego de que un hombre fuera registrado por las cámaras de seguridad mientras robaba un extintor de incendios del interior del Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 179. El episodio se suma a una serie de sustracciones similares reportadas en dependencias de estudio de la zona durante las últimas semanas.



El hecho se produjo el día de ayer, alrededor de las 13:30 en el edificio ubicado sobre la calle Martín Fierro al 250.



Las filmaciones del sistema de monitoreo interno captaron el accionar del individuo, quien llevaba una gorra puesta al momento de retirar el equipo de la pared. Acto seguido, lo envolvió con una prenda de vestir oscura para ocultarlo entre sus brazos y se retiró caminando con total tranquilidad por los pasillos hacia la salida.

Desde la conducción del establecimiento lamentaron la pérdida de un elemento esencial de seguridad contra siniestros e instaron al personal, alumnos y vecinos a mantenerse atentos ante cualquier movimiento extraño en los accesos.



La situación genera especial alarma entre las autoridades educativas locales debido a un episodio de idénticas características ocurrido el pasado 9 de septiembre dentro del campus de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). A raíz de estos hechos reiterados contra los dispositivos de emergencia, las distintas instituciones analizan reforzar los controles de ingreso tanto peatonales como vehiculares para evitar nuevos robos dentro de sus predios.