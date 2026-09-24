Este domingo el Sarmiento no llegará a Ituzaingó

La empresa estatal Trenes Argentinos confirmó que este domingo 27 de septiembre el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento brindará un servicio limitado durante toda la jornada. La medida obedece a la ejecución de trabajos de infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.



A continuación, los detalles del cronograma, las zonas afectadas y el impacto esperado en los miles de usuarios que utilizan a diario esta arteria fundamental del transporte en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Reducción del recorrido y zonas sin servicio

Durante las 24 horas del domingo, las formaciones de la línea Sarmiento circularán únicamente entre las cabeceras de Once y Castelar. Esto significa que los trenes no prestarán servicio en las estaciones de Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey y Moreno.



Según explicaron voceros de la compañía, la interrupción del paso de los trenes en el tramo afectado resulta indispensable para resguardar la seguridad tanto de las cuadrillas de trabajadores como de los propios pasajeros mientras se manipulan los componentes técnicos.



Para el inicio de la semana laboral, la previsión es restablecer la operación habitual. "El lunes 28 de septiembre la prestación volverá a desarrollarse de acuerdo a sus frecuencias habituales", señalaron oficialmente desde la operadora ferroviaria.