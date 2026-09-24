Crimen de Juan Cruz Leal: el caso se encamina a juicio y rechazan el pedido de domiciliaria del policía

El expediente judicial por el crimen de Juan Cruz Leal registra nuevas actualizaciones procesales en torno a la situación de Lucas Adrián Gómez, el oficial de la Policía de la Ciudad imputado por el homicidio del joven en Ituzaingó. La causa se encamina hacia la elevación a juicio tras el pedido formulado por la fiscalía, una medida que ya fue respaldada por el juez de garantías Ricardo Fraga.



Sin embargo, el proceso legal continúa bajo tensión debido a las apelaciones presentadas por la defensa del acusado. Actualmente, la elevación a debate se encuentra a la espera de la resolución de la Sala N.º 1 de la Cámara, sin plazos fijos establecidos para que el tribunal superior emita su decisión.



En paralelo, la defensa de Gómez insistió en morigerar su encierro y solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. Esta pretensión ya fue rechazada en primera instancia por el juez de garantías, por lo que el entorno de la víctima se mantiene en alerta ante cualquier nueva presentación o intento de la defensa por modificar su estado de detención.



Ante esta etapa del proceso, la familia de Juan Cruz renovó su agradecimiento a través de sus redes sociales hacia el abogado particular Marcelo Bondi, encargado del asesoramiento y acompañamiento legal, así como a la fiscal del caso, la Dra. María Alejandra Bonini, por mantenerse a disposición para informarlos sobre el avance de las actuaciones.



Asimismo, destacaron de manera especial el sostenido acompañamiento de los vecinos de Ituzaingó, quienes continúan replicando el pedido de justicia para mantener viva la memoria del joven.

Imagenes: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz