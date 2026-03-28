Multitudinaria marcha en Ituzaingó para exigir justicia por Juan Cruz Leal

En una masiva manifestación en la Plaza San Martín, familiares y allegados de Juan Cruz Leal exigieron justicia por el joven asesinado por un efectivo de la Policía de la Ciudad cuando iba a jugar al fútbol. Si bien el oficial intentó simular un asalto para justificar el crimen, tanto las pericias como el testimonio del único sobreviviente del ataque terminaron por derrumbar su versión.



La movilización se llevó a cabo ayer, viernes 27 de marzo, el mismo día en que Juan Cruz Leal hubiera cumplido 22 años. Sus padres, Cecilia Otero y Diego Leal fueron los encargados de tomar la palabra desde el escenario montado en la Plaza San Martín de Ituzaingó Sur.



“Durante 21 años esta fecha fue para nosotros la más feliz del mundo. Hoy no puedo decir lo mismo. Te quiero decir feliz cumpleaños, con mamá y con toda la gente que está acá presente, desde el corazón y con las pocas fuerzas que me quedan”, expresó el papá de la víctima al dedicarle unas sentidas palabras a su hijo.



Además de la gran concurrencia que alzó carteles para exigir justicia por Juan Cruz, el homenaje también incluyó la suelta de globos blancos al cielo y el encendido de cientos de velas.

Imagen: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz

El asesinato de Juan Cruz, el intento de hacerlo pasar por robo y la causa judicial

El crimen ocurrió la madrugada del 12 de marzo en el barrio San Alberto, cuando Juan Cruz (21) recibió un disparo letal de Lucas Adrián Gómez (36), un efectivo de la Policía de la Ciudad que circulaba de civil.



Aunque el oficial alegó que la víctima y su amigo (quien resultó herido en el ataque) intentaron asaltarlo, el sobreviviente lo desmintió y aseguró que el policía les disparó sin mediar palabra. La versión del robo terminó de caerse cuando las pericias confirmaron que los jóvenes estaban desarmados y la moto en la que viajaban no tenía pedido de secuestro.



En cuanto a la causa por homicidio agravado que enfrenta Lucas Adrián Gómez, la UFI N° 2 de Ituzaingó le tomó declaración indagatoria en dos oportunidades. En ambas instancias, el policía afirmó que notó cierta gesticulación por parte de los jóvenes en la moto, lo que lo puso en alerta.



Por su parte, la fiscalía solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas exámenes psicológicos para el imputado y estudios balísticos sobre el arma secuestrada y la ropa de la víctima.

Imagen: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz

Imagen de Portada: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz