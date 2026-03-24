A dos semanas de su asesinato: familiares de Juan Cruz Leal convocan a una marcha en Ituzaingó

Familiares y allegados de Juan Cruz Leal realizarán este viernes 27 de marzo una movilización pacífica en el centro de Ituzaingó para exigir justicia por su asesinato. El joven de 20 años murió tras ser baleado por un efectivo de la Policía de la Ciudad, en un hecho que el oficial intentó hacer pasar por un robo, versión que fue desmentida por los peritajes y el único sobreviviente.



La concentración está prevista para las 17:00 horas en la Plaza San Martín de Ituzaingó. Desde el entorno de Juan Cruz solicitaron a quienes asistan que, en la medida de lo posible, lleven una vela para encenderla durante el encuentro como símbolo de acompañamiento a la familia.



Asimismo, invitaron a los vecinos a concurrir con banderas, remeras o carteles alusivos para darle mayor visibilidad al reclamo.

"Contamos con el apoyo y la presencia de todos ustedes para que este pedido sea fuerte. Agradecemos el acompañamiento y el compromiso de cada uno. No permitamos que el silencio gane", expresaron a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

Una madrugada trágica y una versión desmentida

El crimen ocurrió la madrugada del jueves 12 de marzo en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio San Alberto.



Allí, Juan Cruz (20) recibió un impacto letal en la ingle disparado por el arma reglamentaria de Lucas Adrián Gómez (36), un oficial de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad que circulaba franco de servicio.



En su versión inicial, el policía alegó que Juan Cruz y un amigo (también de 20 años, quien resultó herido en la axila) intentaron asaltarlo, justificando así haber abierto fuego con su pistola calibre 9 mm.



Sin embargo, el relato del sobreviviente trazó un escenario completamente distinto: aseguró que simplemente se dirigían a jugar un partido de fútbol cuando el efectivo frenó bruscamente y comenzó a dispararles sin mediar palabra.



La Policía Bonaerense constató en la escena del crimen que las víctimas no portaban armas de fuego ni ningún elemento vinculado a un robo. Además, la motocicleta Honda Twister en la que circulaban los jóvenes no tenía ningún impedimento legal ni pedido de secuestro.

Ante estas contradicciones, la fiscal Bonini, a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó, dispuso la detención formal de Gómez bajo la acusación de "homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado".