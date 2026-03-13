Un Policía de la Ciudad mató a un joven en Ituzaingó e hirió a otro: alegó un robo, pero el sobreviviente lo desmiente

Un trágico episodio sacudió la madrugada del jueves al barrio San Alberto, en Ituzaingó. Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido y acusado de homicidio agravado tras balear a dos jóvenes de 20 años y provocando la muerte de uno de ellos, en un supuesto intento de asalto que la Justicia investiga debido a las contradicciones en los relatos.



El hecho ocurrió en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo. El imputado fue identificado como Lucas Adrián Gómez (36), quien presta servicios en la División Servicio Especial Autopista de la fuerza porteña.

Las dos versiones de una madrugada trágica

De acuerdo con la versión inicial que el policía dio a las autoridades, él circulaba franco de servicio junto a su pareja a bordo de una motocicleta Honda XR blanca cuando notó que dos jóvenes venían detrás en otra moto, una Honda Twister negra.



Según su relato, al advertir que el acompañante de la moto llevó su mano a la cintura, frenó bruscamente, se identificó como policía y disparó con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm.



Sin embargo, el relato del único sobreviviente del ataque trazó un escenario completamente distinto. Tras recibir el alta médica, declaró ante los investigadores que él y su amigo simplemente se dirigían a jugar un partido de fútbol.



El joven aseguró que la motocicleta de Gómez se detuvo de manera sorpresiva metros antes de llegar a la esquina y que el oficial abrió fuego directamente contra ellos, sin dar la voz de alto ni mediar palabra.

Un fallecido y pericias clave

A raíz de los disparos, Juan Cruz Leal (20) recibió un impacto letal en la zona de la ingle. Fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero falleció a las 5:00 de la mañana pese a los intentos de reanimación.



Por su parte, el otro joven herido sufrió una herida de bala en la zona axilar y fue derivado al Hospital Posadas, donde lograron estabilizarlo sin riesgo de vida.



La intervención de la Policía Bonaerense en la escena del crimen aportó un dato que complicó la situación del oficial: no se hallaron armas de fuego ni ningún otro elemento vinculado a un robo en poder de los jóvenes baleados.



Además, se constató que la moto en la que circulaban las víctimas no tenía ningún impedimento legal ni pedido de secuestro. En el lugar, los peritos secuestraron el arma reglamentaria del policía y dos vainas servidas calibre 9 mm.



El caso recayó en la UFI N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal Bonini. La fiscal dispuso la aprehensión de Gómez bajo la acusación de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, mientras se aguardan los resultados de las pericias.