Crimen de Juan Cruz Leal: prisión preventiva para el policía Lucas Adrián Gómez

El juez Ricardo Fraga dictó la prisión preventiva para Lucas Adrián Gómez, el oficial de la Policía de la Ciudad que asesinó al joven Juan Cruz Leal en Ituzaingó. Con esta resolución, el imputado permanecerá detenido hasta el inicio del debate oral.



El magistrado fundamentó su decisión destacando la existencia de elementos de convicción suficientes. La calificación legal es homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego, en concurso con tentativa de homicidio.



Durante el proceso, el juez también rechazó los pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria que habían sido solicitados por la defensa del policía. De esta manera, Gómez deberá esperar el juicio tras las rejas debido a la gravedad de los cargos y al riesgo procesal.



Tras conocerse el fallo, la familia de Juan Cruz difundió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales. Destacaron el apoyo de los vecinos de Ituzaingó durante las movilizaciones y confirmaron que el proceso judicial seguirá su curso con el imputado detenido.



El violento episodio ocurrió en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo, el 12 de marzo. Gómez, quien estaba de franco, disparó contra dos jóvenes de 20 años que circulaban en una motocicleta, provocando la muerte de Leal tras un impacto en la zona de la ingle.



El oficial alegó inicialmente un intento de robo, pero las pericias contradijeron su versión. En la escena no se hallaron armas en poder de las víctimas y el sobreviviente aseguró ante la justicia que simplemente se dirigían a jugar un partido de fútbol.

Multitudinaria movilización en Ituzaingó para exigir justicia

El viernes 27 de marzo se realizó una masiva movilización en la Plaza San Martín de Ituzaingó Sur, el día en que Juan Cruz hubiera cumplido 22 años.

Imagenes: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz

Durante el acto, sus padres, Cecilia Otero y Diego Leal, tomaron la palabra desde el escenario para recordar al joven. El homenaje incluyó el encendido de cientos de velas y una suelta de globos blancos frente a una multitud que acompañó el reclamo con carteles y consignas.

Imagen de Portada: FM En Tránsito y Revista Cítrica por Rodrigo Ruiz