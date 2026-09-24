Un pulmón verde en el oeste: La Reserva Urbana de El Palomar cumple tres años en el distrito

Este jueves, el Municipio de Morón está de fiesta con un nuevo aniversario de la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar.





Un día como hoy pero de hace tres años, el espacio verde abría sus puertas a la comunidad, ofreciendo un pulmón natural en medio de la ciudad para el disfrute de los vecinos y las vecinas.





El proyecto verde se enmarcó en el Plan de Desarrollo Estratégico - Morón 2030 y en el Programa Federal Parques Argentinos del Estado nacional.



Además, es el segundo espacio de similares características que posee Morón, uniéndose a la Reserva Natural Urbana de Castelar, creada en el 2012.





"Desde su inauguración, miles de personas pasaron por este espacio para conocer su naturaleza, participar de visitas guiadas y disfrutar de todo lo que tiene para descubrir", comentaron desde el gobierno local respecto al espacio verde de El Palomar.

Una oportunidad para conocer la naturaleza viva

La Reserva de El Palomar cuenta con una superficie de aproximadamente 100 hectáreas y se encuentra ubicada en una fracción de la 1º Brigada Aérea de El Palomar.





En el predio, habitan unas 200 especies de animales y hay plantaciones de un centenar de especies de arbustos, florales y arbóreas, ambos elementos muy importantes para la biodiversidad del lugar.





En lo que va del 2026, la Reserva de El Palomar fue visitada por 312 instituciones y 8.400 alumnos y alumnas que pudieron participar de encuentros que reivindican el cuidado del medio ambiente y la protección de la naturaleza.





Además, durante todo el año, 1.200 personas participaron de las visitas guiadas y taller. Y un total de 103.070 vecinos y vecinas disfrutaron del espacio verde.