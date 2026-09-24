"Tu Turrito": el alfajor merlense que ya conquista los kioscos de zona oeste

Los kioscos de toda la zona oeste del conurbano bonaerense ya tienen un nuevo protagonista: se trata de "Tu Turrito", un alfajor nacido en el partido de Merlo que busca revolucionar el competitivo segmento de las golosinas. Este producto lleva apenas quince días exhibido en los mostradores de los locales de toda región y, en este corto tiempo, ya ha logrado llamar la atención de los consumidores.



La propuesta de esta novedosa marca tiene un objetivo comercial muy claro y sumamente alineado con la realidad económica actual. La intención principal es ofrecer un alfajor de excelente calidad a un precio que resulte verdaderamente accesible para una mayor cantidad de vecinos. En sus tres atractivas variantes de dulce de leche, chocolate y membrillo, cada unidad pesa unos generosos 50 gramos. Actualmente, las personas pueden encontrar este producto en los comercios de cercanía por un valor que oscila entre los $600 y $700 pesos.

El creador detrás de este prometedor proyecto es el emprendedor Marcelo Basilotta. Su visión combina inteligentemente la tradición pastelera argentina con el lenguaje de la calle y una marcada estética referenciada en el conurbano bonaerense. Este nuevo emprendimiento apunta directamente a revalorizar los sabores cotidianos que disfrutan las familias en su mesa o durante el viaje en tren. Es así como, con esta identidad tan particular, el alfajor pretende instalarse como un clásico de todos los días.



Desde el sitio web oficial de la empresa, los responsables del proyecto dejaron en claro sus firmes convicciones productivas. Allí explican detalladamente que para ellos fabricar un alfajor representa muchísimo más que simplemente producir un alimento masivo. Por este motivo fundamental, aseguran que cuidan con extrema dedicación cada etapa del proceso de elaboración dentro de sus instalaciones. También destacan que seleccionan sus ingredientes con una gran responsabilidad para poder garantizar el mejor resultado final al consumidor. El equipo enfatiza que trabaja todos los días para que cada paquete esté a la altura de la confianza depositada en esta nueva marca.



Pese al éxito inicial de la marca, concentrado lógicamente en el partido de Merlo, los impulsores del proyecto buscan conquistar el segmento de los alfajores económicos a gran escala, compitiendo de igual a igual con las marcas tradicionales. El plan estratégico consiste en expandirse con apso firme desde la zona oeste hacia todos los rincones del país.