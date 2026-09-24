Buscan desesperadamente a Mianel Rodríguez, una mujer que desapareció en Virrey del Pino

La familia de Mianel Rodríguez, una vecina de 49 años de Virrey del Pino, continúa con una desesperada búsqueda a diez días de su desaparición. La mujer fue vista por última vez el domingo 13 de septiembre por la mañana, cuando subió a un colectivo de la línea 88 a la altura del Kilómetro 45 de la Ruta Nacional N° 3.

Las pistas de la búsqueda

Algunos testigos aseguraron haber visto a la mujer en la localidad de Isidro Casanova. Su hermano, Ariel Rodríguez, detalló al medio local: ""Nos dicen que estuvo por la zona, pero hasta ahora no tuvimos ningún resultado positivo. De igual manera, pegamos carteles en toda la localidad"".



Las cámaras de seguridad de la parada registraron el momento en que Mianel Rodríguez subió al colectivo, pero la unidad no contaba con cámaras internas y el chofer no recuerda haberla visto. La familia baraja varias hipótesis: que haya ido a Haedo, en el partido de Morón, a la casa de una expatrona de su madre; o al barrio El Cortijo, en Merlo, donde vivían antes.

Su situación de salud y rasgos físicos

La mujer padece un retraso madurativo y convulsiones, no sabe manejarse en colectivo y solo lleva consigo su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Su hermano explicó que atraviesa una situación difícil tras la pérdida de su madre y el alejamiento de su hija de 21 años: ""Eso le provoca una angustia diaria difícil de soportar. Yo trabajo y ella pasa mucho tiempo sola en casa. También pensamos que podría haber ido a buscar a su hija"", relató.



Al momento de desaparecer, vestía una campera marrón claro, jeans claros, zapatillas blancas y un morral negro. Es de contextura media, mide 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos marrones claro y pelo castaño oscuro. Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.