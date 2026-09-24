Castelar sigue jugando al Intruso: cómo participar de la búsqueda del tesoro en los comercios locales

Vecinos y visitantes de Castelar ya pueden sumarse a una divertida propuesta que transforma el centro comercial en una gran búsqueda del tesoro. Se trata de "Castelar juega al Intruso", una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Castelar para incentivar el comercio local.



La mecánica es sencilla: tenés que mirar atentamente las vidrieras de los locales adheridos y detectar aquellos objetos que estén fuera de lugar por el rubro del negocio. Para participar, alcanza con descubrir un mínimo de cinco "intrusos".



Una vez identificados, podés enviar tus respuestas de forma digital a través del código QR de la campaña o completando una planilla en papel. Si elegís la opción física, tenés que depositar el cupón en la urna instalada en el acceso de la Galería Norte, ubicada en Gobernador Inocencio Arias 2389, en pleno centro de la localidad.

Premios y comercios participantes

Más de 50 comercios de Castelar forman parte del juego. Entre ellos se encuentran Arena Límite, BYTEC Academy y La Pinocha Chocolates. Quienes participen podrán ganar una gran variedad de premios, que incluyen almuerzos, meriendas, picadas, helados, chocolates, pastas, cursos y juegos virtuales.

Cuándo es el sorteo

hay tiempo de participar hasta el lunes 28 de septiembre. El sorteo se llevará a cabo el martes 29 de septiembre a las 15:00 y se transmitirá en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Comercio de Castelar.