Se viene una nueva edición de la Expo Carreras en Moreno para orientar a los estudiantes
Diario La Ciudad
El Municipio de Moreno organiza la sexta edición de este encuentro que reúne la oferta académica de nivel superior del distrito. Se realizará en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 179.
La Municipalidad de Moreno llevará a cabo la sexta edición de la Expo Carreras Moreno, una iniciativa pensada para acercar a los jóvenes y estudiantes del distrito las diferentes opciones disponibles para continuar sus estudios superiores.
Cuándo y dónde se realizará
El encuentro tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre, en el horario de 8:30 a 16 horas. La sede elegida para esta edición es el Instituto Superior de Formación Técnica N° 179, ubicado en la calle Martín Fierro 250, en pleno Moreno Centro.
La oferta académica al alcance de todos
Durante la jornada, participarán diversas universidades, centros de formación profesional e institutos superiores de formación docente, tanto de gestión pública como privada. Estas instituciones presentarán sus carreras y brindarán información detallada sobre sus propuestas formativas, con el objetivo de facilitar el acceso a la oferta educativa en la región y acompañar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional.
Para quienes deseen realizar consultas adicionales, la organización dispuso las cuentas de redes sociales @culturaeducacionydeportemoreno y @educacionmoreno, así como el correo electrónico educacion@moreno.gov.ar.