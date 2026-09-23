Se viene una nueva edición de la Expo Carreras en Moreno para orientar a los estudiantes

La Municipalidad de Moreno llevará a cabo la sexta edición de la Expo Carreras Moreno, una iniciativa pensada para acercar a los jóvenes y estudiantes del distrito las diferentes opciones disponibles para continuar sus estudios superiores.

Cuándo y dónde se realizará

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre, en el horario de 8:30 a 16 horas. La sede elegida para esta edición es el Instituto Superior de Formación Técnica N° 179, ubicado en la calle Martín Fierro 250, en pleno Moreno Centro.

La oferta académica al alcance de todos

Durante la jornada, participarán diversas universidades, centros de formación profesional e institutos superiores de formación docente, tanto de gestión pública como privada. Estas instituciones presentarán sus carreras y brindarán información detallada sobre sus propuestas formativas, con el objetivo de facilitar el acceso a la oferta educativa en la región y acompañar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional.

Para quienes deseen realizar consultas adicionales, la organización dispuso las cuentas de redes sociales @culturaeducacionydeportemoreno y @educacionmoreno, así como el correo electrónico educacion@moreno.gov.ar.