Revés judicial para un cobrador que demandó a los Bomberos de Ituzaingó

El Tribunal del Trabajo N° 5 de Morón resolvió a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó al desestimar de forma unánime una demanda laboral promovida por un particular que reclamaba indemnizaciones millonarias por un presunto despido injustificado. El demandante sostenía haber prestado servicios no registrados como promotor durante los años 2019 y 2020, hecho que quedó desarticulado durante el proceso.



En el debate judicial, la entidad demostró que el hombre operaba bajo un régimen estrictamente autónomo, sin cumplimiento de horarios fijos ni subordinación técnica.



Su tarea se limitaba a conseguir de forma libre nuevos adherentes, reteniendo la primera cuota en concepto de comisión y sin portar la indumentaria reglamentaria destinada al personal oficial de cobranzas.



Durante las audiencias testimoniales, las autoridades del cuartel expusieron severas anomalías cometidas por el denunciante. Entre ellas, se acreditó la retención no autorizada de $162.000 pertenecientes a la institución, saldo por el cual debió firmar un pagaré de reconocimiento, sumado a gestiones irregulares de cobranza que intentó efectuar sin autorización sobre personas allegadas al cuerpo de Bomberos.



Frente a la contundencia probatoria, el tribunal concluyó que no existió relación de dependencia alguna entre las partes. En consecuencia, absolvió plenamente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y a sus miembros directivos, ordenando además que el demandante asuma la totalidad de las costas originadas por el litigio.