Edicto Transferencia Fondo de Comercio
Por 5 días - Morón. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 11.867, se hace saber que Irene Beatriz Cossu, DNI 16050564, transfiere fondo de comercio de Agencia de lotería “Lo Insólito” sito en la calle Belgrano 392 de Morón, a Diego Damián Grange DNI 27774404. Reclamos de ley en el mismo domicilio. IRENE BEATRIZ COSSU 16050564 - DIEGO DAMIAN GRANGE 27774404
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2º piso, de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita y emplaza al Sr. GUSTAVO JAVIER PAULINA, DNI Nº 21.307.434 por cinco (5) días ampliado a siete (7) en razón de la distancia, para que comparezca a tomar intervención en la causa caratulada: “GRECO, ENZO ANIBAL C/ PAULINA, ESTANISLAO RAMON /JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. Nº 365, Año 2022” bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que lo represente en autos. Fdo. Dr. DARIO CARLOS BITAR. Juez.--------------------------
Formosa, de OCTUBRE del 2025.-Publíquese por 2 día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación del lugar del domicilio de nombrado. –CIUDAD Y PARTIDO DE ITUZAINGÓ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA.-