Morón: comenzó la repavimentación integral de la calle 25 de Mayo

El Municipio de Morón, en una articulación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha confirmado el inicio de un proyecto de repavimentación sobre la calle 25 de Mayo. Las tareas, que abarcarán el tramo comprendido entre la calle Sarmiento y la avenida Hipólito Yrigoyen, tienen como propósito fundamental optimizar las condiciones de circulación vehicular, elevar los estándares de seguridad vial y garantizar una accesibilidad plena para todos los transeúntes. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan maestro de infraestructura que busca revitalizar el casco céntrico del distrito, uniendo la zona sur con el corazón comercial de la ciudad.



La ejecución de proyectos de esta magnitud en áreas densamente pobladas representa un desafío logístico y urbano. Por ello, las autoridades han diseñado un esquema de trabajo escalonado. El objetivo primordial es minimizar al máximo posible las molestias e interrupciones en la dinámica diaria de la comunidad, garantizando que el impacto sobre el comercio local y la rutina de los vecinos sea el menor posible durante los meses que duren las tareas.

Una transformación estructural necesaria

El núcleo de la obra contempla la recuperación y puesta en valor de 1.365 metros lineales de la calle 25 de Mayo. Según los datos técnicos extraídos del informe oficial de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Morón, esta arteria es considerada una de las principales vías de conectividad de la ciudad, absorbiendo diariamente un volumen de tránsito que incluye vehículos particulares, transporte de carga y múltiples líneas de transporte público de pasajeros.



Para hacer frente a este nivel de desgaste, el proyecto ha descartado soluciones temporales. Los trabajos incluirán la reconstrucción total de los sectores de calzada que presentan un deterioro avanzado o fallas estructurales graves. La técnica elegida es la ejecución de nuevos paquetes estructurales rígidos construidos en hormigón de alta densidad.

"La decisión de utilizar hormigón rígido en lugar de asfalto flexible responde a un criterio de ingeniería vial enfocado en la durabilidad. Este material soporta de manera superior el frenado y arranque constante de vehículos pesados, lo que prolonga la vida útil del pavimento y reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento futuro", señala el informe técnico emitido por el área de Planificación Urbana provincial.

El impacto en la zona comercial y peatonal

La calle 25 de Mayo no es solo un corredor vehicular; es una arteria que atraviesa gran parte del centro comercial a cielo abierto de Morón. En este sentido, la intervención ha sido concebida bajo un paradigma de movilidad urbana integral, donde el peatón adquiere un rol protagónico.



El proyecto prevé la ejecución de nuevas veredas en los tramos más críticos, eliminando desniveles y roturas que representan un peligro para la circulación a pie. Además, se instalarán vados accesibles (rampas) en todas las esquinas involucradas. Este aspecto es fundamental para cumplir con las normativas de accesibilidad universal, garantizando el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos de bebé.



En paralelo, la obra aborda una problemática histórica de la zona: el escurrimiento del agua. El plan de trabajo incluye la reconstrucción y ampliación de la red de sumideros. Según registros del Observatorio Meteorológico local, la intensidad de las precipitaciones ha aumentado en la última década, por lo que la modernización del sistema de drenaje superficial es vital para evitar anegamientos que perjudiquen a los comerciantes y transeúntes.

"Una calle en óptimas condiciones, con veredas seguras y sin riesgo de inundaciones, es un incentivo directo para el consumo. Esta obra mejorará la experiencia de quienes vienen a comprar al centro de Morón, beneficiando a cientos de locales comerciales", destacó un representante de la Cámara de Comercio e Industria local durante la presentación del proyecto.

Los números de la obra y plazos de ejecución

La planificación temporal es un factor crucial en el desarrollo de la infraestructura urbana. El proyecto oficial ha estipulado un plazo de ejecución ininterrumpida de 180 días corridos. Este semestre de trabajo ha sido fraccionado en diversas etapas de intervención, permitiendo abrir y cerrar frentes de obra de manera progresiva.

Longitud de la obra: 1.365 metros lineales.

1.365 metros lineales. Tiempo estimado de ejecución: 180 días.

180 días. Intersecciones mejoradas: 13 cruces transversales.

13 cruces transversales. Material principal: Pavimento de hormigón rígido.

Pavimento de hormigón rígido. Fuente de los datos: Dirección de Planificación Estratégica, Municipio de Morón (2026).

La estructuración en etapas busca evitar el colapso total de la arteria, permitiendo que siempre exista una vía de escape o una cuadra transitable para los frentistas y vehículos de emergencia.