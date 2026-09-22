Aseguran que el mejor lugar para comer en familia está en Ituzaingó

Ituzaingó continúa consolidándose, paso a paso y plato a plato, como uno de los polos gastronómicos más atractivos de toda la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. En esta oportunidad, la ciudad volvió a ser tendencia en las redes sociales gracias a la visita de una creadora de contenido que aseguró que un local del barrio tiene la mejor propuesta para toda la familia. Hace tan solo unos días, la cuenta @l33tsfood, que tiene una comunidad de casi 20 mil seguidores y se dedica a recorrer locales gastronómicos para degustar y reseñar sus comidas, decidió acercarse a Ituzaingó. El destino elegido fue "La Pava", el establecimiento ubicado en la Avenida Santa Rosa 1250.





La influencer fue categórica con su veredicto desde el primer segundo de su video: "Vinimos por el osobuco gigante y nos encontramos con el mejor lugar para ir en familia ". La afirmación no pasó desapercibida y rápidamente generó cientos de interacciones de vecinos de la zona. De acuerdo a su opinión, este restaurante tiene de todo: porciones super abundantes, atención de primera y un ambiente muy cálido.





Para arrancar, probó las empanadas fritas criollas, destacando que estaban "ultra crocantes y jugosas". Luego, siguieron con una degustación de chorizos gourmet que presentaba combinaciones innovadoras, como pistacho y cheddar fundido.

Pero el verdadero protagonista de la noche fue el osobuco braseado gigante. Según describió @l33tsfood, la carne "se deshace de lo tierna" y llegó a la mesa acompañada de una porción de pastas rellenas y vegetales. También pidieron un asado completo a la parrilla, servido en un brasero y acompañado con unas papas fritas doradas. El cierre de la noche fue una copa helada gigante.





Más allá de la comida, la reseña hizo hincapié en un detalle que muy importante para los padres de la zona: el restaurante cuenta con un área de juegos que incluye una plaza exterior, un gigantesco pelotero techado y hasta máquinas de arcades. Una propuesta integral pensada para que los más chicos puedan jugar sin mientras los adultos disfrutan de sus platos tranquilos.