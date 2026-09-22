El Municipio de Moreno presentó el resumen semanal de obras y mantenimiento urbano en el distrito

El Municipio de Moreno dio a conocer su resumen semanal sobre las tareas de infraestructura, saneamiento y mantenimiento de espacios públicos que realiza diariamente en las distintas localidades del partido. Entre los trabajos desarrollados se destacan obras de pavimentación, bacheo, perfilado de calles, instalación de nuevas luminarias LED y limpieza en barrios, plazas y corredores escolares.



En la localidad de Francisco Álvarez continuaron las obras de asfalto en Pichincha, Mercedes y Encarnación, junto con tareas de bacheo sobre Asunción y el avance de la construcción de la bicisenda que bordea la Ruta 24, desde Cruz Varela hasta Irlanda. Por su parte, en La Reja se llevó a cabo el perfilado y estabilizado de la calle San Luis, arteria que conecta con Moreno Sur.



En Trujui, la comuna concretó trabajos de perfilado en Barker, Echeverría, Filipinas y Gutiérrez, además de labores de mantenimiento, corte de pasto y limpieza en el Parque Argentino, el polideportivo Las Catonas y diversos barrios de la zona. En Cuartel V, se volcó material estabilizado sobre María Curie y Esopo, al tiempo que se ejecutó un operativo de reparación e instalación de luminarias LED en los barrios Namuncurá y Máximo.



Asimismo, en Paso del Rey se realizaron trabajos de zanjeo, cuneteo y bacheo en el barrio Franciscanos, junto al mantenimiento en los alrededores de la Universidad Nacional de Moreno. En Moreno Centro, las cuadrillas estabilizaron la traza en Reservistas Argentinos, Toledo y Rodríguez Peña, reforzando la limpieza e iluminación en las plazas Mariano Moreno y San Martín, así como en las inmediaciones del Hospital Mariano y Luciano De la Vega. Por último, en Moreno Norte se reparó y repuso alumbrado público sobre la Ruta 23 y en arterias de barrios como La Perla y Satélite.



Para recabar más detalles sobre el desglose de intervenciones por zona, se puede ingresar a la publicación oficial del Municipio de Moreno.

Artículo Relacionado