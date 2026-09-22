Cae dealer tras una investigación de la justicia federal de Morón: allanaron un punto de venta en Congreso

Una investigación impulsada desde Morón permitió desbaratar un punto de venta de drogas que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Federal N° 2 ordenó el allanamiento, en el cual detuvieron a un joven y decomisaron marihuana, éxtasis y ketamina.



El expediente se inició a principios de año cuando efectivos de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes comenzaron a realizar pesquisas sobre un domicilio sospechoso ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense, el cual presuntamente concentraba maniobras de expendio de sustancias prohibidas.



A través de tareas de campo y vigilancias encubiertas, los investigadores comprobaron que el morador de esa vivienda utilizaba paralelamente otro inmueble en territorio porteño para comercializar los estupefacientes.



A raíz de estos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Ernesto Rodríguez, con la intervención de la Secretaría N° 8 de Ignacio Calvi, ordenó el allanamiento del departamento ubicado en el barrio porteño de Congreso.



Durante el procedimiento, del cual también colaboró el personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón, los agentes detuvieron al sospechoso, un joven de 22 años y de nacionalidad argentina.

En el lugar, las fuerzas de seguridad decomisaron varias dosis de marihuana, éxtasis y ketamina, además de dos balanzas de precisión, siete jeringas descartables, cinco teléfonos celulares, una CPU y dinero en efectivo discriminado en pesos argentinos, pesos chilenos, dólares y euros.



Tras el operativo, el aprehendido quedó a disposición del magistrado interviniente imputado por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).