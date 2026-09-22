Ituzaingó celebró la llegada de la primavera en La Torcaza con el show de Fer Palacio

Con una gran convocatoria de vecinos y vecinas, el Polideportivo La Torcaza fue el escenario principal de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante en Ituzaingó. El intendente Pablo Descalzo participó de la jornada, que incluyó diversas propuestas culturales, recreativas y deportivas para toda la comunidad.



Durante el encuentro, realizado en el predio ubicado en Brandsen y Pringles, los asistentes pudieron sumarse a torneos relámpago de vóley, básquet, ping pong y metegol, además de participar en un taller de dibujo botánico. La oferta artística incluyó exhibiciones de muralismo, graffiti y presentaciones en vivo de bandas locales.



Uno de los puntos clave de la tarde fue el espacio destinado al programa Feriando-Ando. Esta iniciativa, que se ubicó junto a la feria de microemprendedores, permite que los estudiantes del nivel secundario cuenten con un lugar para recaudar fondos destinados a sus viajes de egresados o proyectos colectivos.

El cierre de la celebración estuvo a cargo del DJ Fer Palacio, quien brindó un set primaveral ante las cientos de familias presentes. Desde el Gobierno de Ituzaingó destacaron que estas políticas públicas buscan promover los espacios de recreación y el disfrute compartido en los espacios públicos del distrito.