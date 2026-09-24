Ituzaingó: prisión perpetua para los asesinos al mecánico Ariel Charrutte

El Tribunal Oral Criminal N° 6 de Morón condenó a la pena de prisión perpetua a Daniel Luquez y Juan Edgardo Rodríguez por el asesinato de Ariel Mariano Charrutte, el mecánico de 34 años que fue ultimado de un balazo en la frente en Ituzaingó tras salir en defensa de un vecino al que le habían sustraído la moto.

Los jueces Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto dictaron la condena por delitos de robo agravado y homicidio criminis causa, entre otros cargos. La fiscal de juicio, Graciela Biassotti, había reclamado la máxima sanción para ambos al considerar probada la acción conjunta.

El hecho

El crimen ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2023. Charrutte, quien tenía su taller en Ituzaingó y raíces en el barrio San Juan de Castelar sur, salió en una moto junto a su amigo Joaquín Zapata a buscar a los delincuentes que habían asaltado a un kiosquero. En el cruce de las calles Bertolé y Caaguazú alcanzaron a los sospechosos, pero uno de ellos extrajo un revólver y le disparó en la cabeza al mecánico, provocándole la muerte. Luego de amenazar al acompañante, los agresores escaparon con el rodado, que luego descartaron en Libertad, partido de Merlo.



La investigación preliminar de la fiscal María Laura Cristini permitió localizarlos en Parque San Martín mediante testimonios y grabaciones de cámaras. En los allanamientos secuestraron un revólver calibre .38 Special, cuya pericia balística coincidió de manera…