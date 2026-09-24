Inseguridad en Padua: a las patadas derribaron un portón para robarse dos bicicletas

Un violento robo tuvo lugar en la localidad de San Antonio de Padua, en el partido de Merlo, donde un grupo de delincuentes derribó a patadas el portón de una vivienda para llevarse dos bicicletas. El hecho delictivo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Inseguridad en el barrio

Los asaltantes, que aparentemente serían menores de edad, actuaron con total impunidad. Los vecinos de la zona señalan que este tipo de golpes, poco planificados pero efectivos, se ven facilitados por la falta de patrullaje municipal en la zona.