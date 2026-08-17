18 de ago. de 2026
Merlo

Mánager de música tropical quedó detenido acusado de liderar una banda que vendía drogas en el Oeste

Diario La Ciudad

2 min de lectura

Los investigadores estimaron en más de $100 millones el valor de la cocaína secuestrada. También incautaron marihuana, armas y dinero.

Mánager de música tropical quedó detenido acusado de liderar una banda que vendía drogas en el Oeste
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Cuatro personas fueron detenidas tras una investigación que desarticuló una organización dedicada a comercializar cocaína y marihuana en Merlo y Moreno. Según la causa, el presunto líder utilizaba su actividad como mánager de música tropical y organizador de eventos como pantalla mientras coordinaba la distribución de drogas.

Una exhaustiva investigación encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas (DDITDI) de Morón y la Secretaría de Seguridad de Merlo culminó con la detención de una organización narcocriminal que operaba en las localidades de Pontevedra, Parque San Martín y Merlo, extendiendo sus redes hasta La Reja, en el partido de Moreno. La operatoria combinaba la venta en puntos fijos y entregas a domicilio (delivery).

De acuerdo a la causa, quien lideraba las operaciones utilizaba una particular pantalla para justificar sus movimientos y sus ingresos: operaba como mánager de música tropical. El sujeto organizaba eventos en boliches y representaba a cantantes del ambiente (entre ellos uno conocido como "El Perro") mientras coordinaba la distribución de las drogas.

Golpe al acopio y millonario secuestro

Bajo las directivas del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, se llevaron a cabo siete allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de los cuatro integrantes de la banda, varios de los cuales ya contaban con antecedentes penales por infracciones a la Ley de Drogas (23.737) y delitos contra la propiedad en otras jurisdicciones.

El lugar principal donde ocultaban la mercadería funcionaba bajo la fachada de un estudio de grabación en Pontevedra. En ese sitio y en la casa del jefe narco, la policía incautó panes de marihuana y cuatro ladrillos de cocaína empaquetados con el sello "Delfín" y "Unicornio".

El operativo arrojó además el secuestro de dosis ya fraccionadas, balanzas de precisión, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo por más de un millón y medio de pesos. También se incautaron máquinas contadoras de billetes y varios vehículos utilizados para la logística: una camioneta Toyota SW4, un VW Polo y seis motocicletas.


Según estimaciones oficiales, el valor de la cocaína decomisada supera los cien millones de pesos en el mercado ilegal, a lo que se suman otros quince millones correspondientes a la marihuana.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados en una causa caratulada como "Tráfico de Estupefacientes Agravado por la Participación de Tres o Más Personas en Concurso Real con Tenencia Ilegal de Arma de Guerra".

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