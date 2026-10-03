Ismael Sokol prepara el Bocha Fest en General Rodríguez y mantiene vivo el legado de su padre

El músico Ismael Sokol prepara la cuarta edición del Bocha Fest, el encuentro musical en homenaje a su recordado padre, Alejandro Sokol, exintegrante de Sumo y voz de Las Pelotas. El evento se desarrollará el próximo 11 de octubre en el recinto House of Parrish, ubicado en General Rodríguez, con la participación de agrupaciones del circuito independiente y un cierre encabezado por El Vuelto, la banda con la que continúa el legado familiar.



El artista conversó con Clarín en el bar El Británico de San Telmo, un espacio donde solía recalar su padre durante largas madrugadas. Para llegar a la entrevista, el guitarrista viajó en tren desde Hurlingham y luego realizó combinación con las líneas B y C de subterráneo, el itinerario habitual que recorre cada vez que debe trasladarse desde la Zona Oeste hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El festival y nuevos proyectos familiares

La fecha en General Rodríguez conservará el espíritu de Alejandro Sokol, fallecido en 2009 en Río Cuarto, Córdoba, apostando por dar visibilidad a grupos alternativos que tocan sus propios temas. Posteriormente, el músico emprenderá una gira por Mendoza, donde actúa periódicamente por motivos de trabajo.



En el plano personal, Ismael Sokol estuvo acompañado en el bar por su pareja, Ludmila, quien transita el tercer mes de embarazo. Esperan una nena para integrar a la familia ensamblada que conforman con sus hijos previos. Además, proyectan mudarse hacia las Sierras de Córdoba, en cercanías de Villa Carlos Paz. ""Papá sería abuelo de nuevo, estaría contento si estuviera vivo"", destacó emocionado el cantante.

Infancia serrana y salud

Durante el diálogo, el músico repasó su crianza en Traslasierra, donde residió en la casa de Timmy McKern junto a su hermana Camila, y evocó un campamento compartido con su padre en las alturas de Pampa de Achala. De aquellas épocas rescató una enseñanza clave que le transmitió su progenitor: ""Cuanto más sencillo te lo tomes, más lo vas a disfrutar"".



En cuanto a su salud, Ismael Sokol relató que padece retinosis pigmentaria, una condición diagnosticada hace cuatro años que le genera severos inconvenientes en la visión. Pese al cuadro, mantiene diálogo con excompañeros de ruta de su padre como Germán Daffunchio y Tomás Sussmann, y comparte proyectos con su hermano Fermín en el grupo Lokos, sosteniendo una vocación que inició a los nueve años en el Estadio Obras.

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