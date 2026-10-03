Lucía Muello, la boxeadora de Libertad que superó todos los obstáculos y logró la medalla de plata en los Suramericanos

La pugilista Lucía Muello, oriunda de Libertad, Merlo, fue la revelación del boxeo argentino al lograr la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. A sus 19 años y en la categoría de 65 kilos, hizo podio superando serias dificultades económicas.



Descubrió el boxeo en el gimnasio de los Ledesma, en Merlo, luego de trabajar desde los doce años en panaderías, reposición en supermercados chinos y venta ambulante. Pese a las dudas iniciales de su madre, Mariana, sus hermanas la respaldaron en su carrera.

Robo en el Sarmiento y falta de boleto

Durante su preparación en el Cenard, atravesó duras vivencias en el oeste. El año pasado sufrió un asalto en el Ferrocarril Sarmiento, donde le robaron ropa que vendía puerta a puerta. Además, sin beca, muchas veces no tuvo saldo en la tarjeta SUBE para viajar a los cuatro turnos diarios de entrenamiento.



Lucía Muello expresó al respecto: ""Me encanta hacer algo que salga bien. Y creo que boxeo bien. Llegué a la medalla con una consigna básica en mi vida: la disciplina mata talento. Y soy la más disciplinada del mundo. Nunca me pegaron las malas experiencias de vida y siempre trato de salir adelante. Me asaltaron mal en los vagones del Ferrocarril Sarmiento el año último, robándome un valijón de indumentaria que vendía en modo particular, casa por casa. Ello me deprimió, perdí todo lo que tenía, pero salí a flote. Pocos saben lo que debemos hacer los deportistas amateurs. La selección de boxeo se entrena en cuatro turnos diferenciados y hubo oportunidades en las cuales sólo pude asistir a uno por día. ¿El motivo? No podía cargar la tarjeta SUBE para más de un viaje diario y me perdía lo mejor de las prácticas. Así de triste y así de simple. No tengo ningún tipo de beca"".

Camino suramericano y proyección olímpica

En Santa Fe venció a la venezolana Youly León y a la ecuatoriana María Palacios (bronce en París 2024), perdiendo la final 3-2 con la brasileña Haziel Santos. Sobre el torneo, afirmó: ""Hice tres peleas muy buenas. Le gané a la venezolana Youly León, a la ecuatoriana María Palacios, medalla de bronce en París 2024, y perdí la final 3-2 con la brasileña Haziel Santos. Creo que gané, pero no me interesa la polémica"".



Su meta apunta al selectivo de Puebla, México, rumbo a los Juegos Panamericanos de Perú 2027, e integrar la delegación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Inspirada en figuras como Celeste Chucky Alaniz y Florencia López, concluyó: ""Admiro a las boxeadoras argentinas. No tomo como ejemplo a campeonas extranjeras. Me gusta Celeste Chucky Alaniz y mi compañera de equipo Florencia López, dos fenómenos. Soy argentinísima al ciento por ciento"".

Foto: La Nación