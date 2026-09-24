Escuelas de Ituzaingó recibieron equipamiento para comedores y cocinas

El intendente Pablo Descalzo encabezó la entrega de equipamientos de cocina a 19 instituciones educativas de Ituzaingó. El encuentro tuvo lugar este jueves 24 de septiembre, en la Escuela Secundaria N°8 (Del Cabestro y Lorenzo Caro).



La distribución la realizó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, gracias a la articulación del municipio con las escuelas. Se entregaron más de 120 electrodomésticos, por un monto de 45 millones de pesos, destinados a comedores y cocinas de las escuelas. Entre ellos, freezers, heladeras, cocinas industriales, termotanques, calefones, carros de transporte, hornos pizzeros, anafes, batidores, peladores y lecheras eléctricas.



Estos elementos se adquirieron a través del programa pedagógico-alimentario de la Provincia de Buenos Aires, Servicio Alimentario Escolar (SAE). El mismo tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación y necesidades nutricionales de las y los estudiantes de las escuelas de gestión estatal de la provincia, para acompañar su desarrollo.

En este contexto, el intendente expresó: “En momentos donde a las familias se les complica poner un plato de comida sobre la mesa y el Estado Nacional no está interesado en acompañar las necesidades de la gente, es para destacar esta iniciativa del Gobierno Provincial que acompaña a los jóvenes”.



“Contamos con el apoyo del ministro Andrés Larroque y del gobernador Axel Kicillof para garantizar a los chicos y chicas no solo educación, sino también una nutrición que les permita estudiar en condiciones”, agregó.



Las instituciones educativas del distrito que recibieron los equipamientos son los jardínes N° 903, 905, 909, 912 y 919; los colegios primarios N° 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20; las escuelas secundarias N° 1, 8, 9, 10 y 14; y la escuela especial N° 501.