Merlo: desarticularon una banda narco que operaba en varias manzanas

Una investigación llevada a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón y la Secretaría de Seguridad del Partido de Merlo permitió desarticular una red de narcomenudeo que operaba en el barrio La Estrella, en la localidad de Mariano Acosta. La organización criminal utilizaba varias manzanas de la zona para comercializar estupefacientes, generando diversos disturbios y delitos en el vecindario.



Los investigadores realizaron tareas de campo que incluyeron seguimientos, registros fotográficos, filmaciones de las transacciones e identificación de los sospechosos. La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de Morón, especializada en narcotráfico y encabezada por la fiscal Marisa Monti, quien ordenó avanzar con las pesquisas.



Con los informes recolectados y la colaboración de personal de la comisaría jurisdiccional y de la Jefatura Departamental de Seguridad de Merlo, el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Roberto Carletti, libró las órdenes de allanamiento para los domicilios implicados.



Durante los operativos, que contaron con el apoyo operativo del Comando de Patrullas de Merlo, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro presuntos responsables, tratándose de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad.

En los inmuebles allanados, los agentes secuestraron más de 500 envoltorios y bolsitas con dosis de cocaína preparadas para su comercialización, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y tres gramos de tussi. Asimismo, incautaron dos armas de fuego, un revólver calibre 32 marca Colt y un revólver calibre 22 marca Bagual, junto con sus respectivas municiones.



Los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las pericias sobre los dispositivos telefónicos secuestrados para dar con otros integrantes de la organización que no se encontraban en el lugar al momento de los procedimientos.