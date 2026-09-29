Avanza la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 56 en Francisco Álvarez

El Municipio de Moreno avanza con la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 56, ubicado en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez. El proyecto se financia a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe junto con la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar.

Detalles de las nuevas instalaciones

El nuevo establecimiento contará con 12 aulas ordinarias y tres de uso especial destinadas a Informática, Laboratorio y Biblioteca, sumando un total de 15 aulas. Además, la sede dispondrá de un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio semicubierto, dos baños y dependencias para dirección, administración, preceptoría, sala de profesores y gabinete psicopedagógico.



La infraestructura se completará con sectores para el centro de estudiantes, fotocopiadora, cocina, kiosco, depósitos, áreas de servicios y circulación con acceso semicubierto.



Según informó el Municipio de Moreno, la obra forma parte de las políticas impulsadas por la intendenta Mariel Fernández para ampliar y mejorar la infraestructura educativa estatal en el distrito.