La UNAHUR abre la preinscripción para sus 29 carreras universitarias

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) abre el período de preinscripción para quienes deseen comenzar una carrera de grado o pregrado durante el primer cuatrimestre de 2027. El trámite estará disponible entre el 1 y el 31 de octubre.



La propuesta académica contempla 29 carreras distribuidas entre el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Salud Comunitaria, el Instituto de Educación y el Instituto de Tecnología e Ingeniería. La oferta abarca licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias.



Con una matrícula que supera los 40.000 estudiantes, la institución pública y gratuita con sede en Hurlingham lleva adelante actividades de formación, investigación y trabajo territorial en la región.

Cómo será el ingreso

Quienes se inscriban deberán realizar el Curso de Preparación Universitario (CPU), una instancia obligatoria, presencial y no eliminatoria. Según el cronograma oficial de la universidad, este curso se dictará entre el 1 de febrero y el 27 de marzo de 2027.