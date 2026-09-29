29 de sep. de 2026

La UNAHUR abre la preinscripción para sus 29 carreras universitarias

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

La Universidad Nacional de Hurlingham habilitará la inscripción del 1 al 31 de octubre para empezar a estudiar en 2027. Conocé las opciones académicas y los requisitos de ingreso.

La UNAHUR abre la preinscripción para sus 29 carreras universitarias
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) abre el período de preinscripción para quienes deseen comenzar una carrera de grado o pregrado durante el primer cuatrimestre de 2027. El trámite estará disponible entre el 1 y el 31 de octubre.

La propuesta académica contempla 29 carreras distribuidas entre el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Salud Comunitaria, el Instituto de Educación y el Instituto de Tecnología e Ingeniería. La oferta abarca licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias.

Con una matrícula que supera los 40.000 estudiantes, la institución pública y gratuita con sede en Hurlingham lleva adelante actividades de formación, investigación y trabajo territorial en la región.

Cómo será el ingreso

Quienes se inscriban deberán realizar el Curso de Preparación Universitario (CPU), una instancia obligatoria, presencial y no eliminatoria. Según el cronograma oficial de la universidad, este curso se dictará entre el 1 de febrero y el 27 de marzo de 2027.

Artículo Relacionado
whatsapp logo