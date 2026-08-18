Nicolás Kreplak llega a Moreno para debatir sobre la crisis del sistema de salud nacional

La agenda política y sanitaria de la región oeste suma un evento de gran relevancia institucional: el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se presentará en el partido de Moreno para debatir sobre la actualidad sanitaria a nivel nacional. El funcionario encabezará el conversatorio denominado "Crisis del sistema nacional de salud y su impacto en la vida de las personas y las comunidades". Dicho encuentro presencial se llevará adelante el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el SUM del edificio Daract II de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).



Es necesario destacar que esta importante actividad abierta a la comunidad no surge de manera aislada. La misma se encuentra organizada por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno. Desde la organización plantearon que este conversatorio fue pensado fundamentalmente para dialogar y conocer en profundidad sobre la compleja situación actual que atraviesa el sistema de salud en todo el país.





La propuesta institucional busca generar, por un lado, un espacio crítico para analizar la situación actual. Mientras que, por otra parte, el panel intentará reflexionar sobre los enormes riesgos que conlleva el abandono de diversas políticas sanitarias centrales a nivel federal. En este contexto, la charla permitirá conocer estrategias y políticas que se desarrollan actualmente en la provincia de Buenos Aires para amortiguar su impacto.



El panel contará con disertantes de extensa trayectoria y reconocida experiencia en el ámbito de la salud pública. Como figura principal, participará de la exposición el Dr. Nicolás Kreplak, actual titular de la cartera sanitaria bonaerense. Junto a él disertará el Dr. Carlos Anigstein, médico pediatra y ex gerente de Comunicación y Participación del programa Remediar. La mesa de especialistas se completará con la presencia de la Dra. Alejandra Gaiano, médica especialista en Salud Pública e infectóloga pediatra.



El evento fue diseñado con un formato híbrido y accesible para garantizar que nadie quedara afuera de este debate tan necesario. Quienes deseen participar de manera presencia podrán acercarse al predio de la universidad. Para aquellas personas interesadas que no puedan asistir físicamente, habrá una alternativa virtual, gratuita y de acceso libre: el conversatorio será transmitido por el canal de YouTube oficial de la UNM.