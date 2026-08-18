Ituzaingó: prendió fuego la vivienda con su pareja y su beba adentro, pero la justicia lo liberó

Un hombre fue acusado de prender fuego la vivienda familiar en Ituzaingó mientras su pareja de 36 años y la beba de ambos, de un año, se encontraban en el interior. Ambas lograron escapar con vida y la Fiscalía pidió la detención del sospechoso, pero el Juzgado de Garantías consideró prematuro el planteo y dispuso una restricción perimetral.



El episodio tuvo lugar en la vivienda familiar de la calle Ayolas. El acusado, identificado como J.A.G., prendió fuego la propiedad con su pareja y su beba de un año en el interior. Pese a la desesperante situación, ambas víctimas lograron escapar de las llamas y salvaron sus vidas.



Al arribar al lugar tras la alerta por el incendio, los efectivos policiales se encontraron con el comedor y una habitación totalmente destruidos por el fuego.



En el exterior, un grupo de vecinos agredía a golpes al hombre, señalándolo como el causante del hecho. En estado de ebriedad y tras haber ingerido nafta intencionalmente, el agresor solo atinó a confesarle a la Policía: “Me mandé una cagada”.



Las víctimas se trasladaron por sus propios medios al Hospital Bicentenario, donde el personal médico habría constatado que tanto la mujer como la beba habían sido rociadas con combustible antes del incendio.



Ante este contexto de peligro inminente, intervino el área de Niñez del Municipio de Ituzaingó, que determinó la institucionalización de la menor para resguardar su integridad, según informaron fuentes judiciales a La Ciudad.



Por su parte, el agresor fue derivado al Hospital Posadas para recibir asistencia médica por los golpes que le propinaron los vecinos y por la ingesta de nafta, quedando inicialmente en calidad de aprehendido.

La intervención de la Fiscalía y la decisión de Garantías

Según confirmaron fuentes de la fiscalía a este medio, la UFI N° 10 solicitó la detención formal del sujeto bajo la carátula de "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género".



Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 1 denegó el pedido de arresto por considerarlo "prematuro" en esta etapa inicial de la investigación, disponiendo únicamente una medida de restricción perimetral.



Desde el entorno judicial explicaron a La Ciudad que la decisión de la jueza se enmarca dentro de sus facultades legales y responde a un criterio valorativo diferente a los de la fiscalía sobre los tiempos del proceso probatorio. En este sentido, señalaron que la resolución no clausura el avance de la causa, dejando abierta la posibilidad de que el pedido de detención vuelva a ser presentado y se haga efectivo una vez que se reúnan mayores elementos de prueba.



Por lo pronto, la fiscalía interviniente adelantó que durante el transcurso de esta semana el expediente será girado a la UFI N° 11, especializada en Violencia Familiar y de Género. El motivo de este traslado aporta un dato que agrava el contexto de la agresión: ya existen causas anteriores por episodios de violencia en el seno de la pareja.

En caso de que sufras violencia de género

El hecho ocurre en un marco estadístico preocupante a nivel nacional. De acuerdo al Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. En lo que va de 2026, la violencia machista ya se cobró al menos 103 vidas, elevando a más de 3.200 la cifra de víctimas letales desde el año 2015.



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